Рерайт/копирайт (кулинария) 15 статей

РерайтингЗакрыт34 заявки374 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Ищу человека, который сможет написать для начала статей 15 на кулинарную тематику.

Темы с ключами даю, источники -ваши. Статьи объемные, примерно 10-15к без пробелов. Будут общие пожелания к статье и пример оформления.

В заявке оставляйте стоимость за 1000 зпб

Указывайте контакты для связи: скайп, вотсап.

4 года назад
skywitch
Алексей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Нужно выполнить рерайт 67 статей из интернет на тему безопасности

    Тема рерайта - безопасность: экономическая, транспортная, IT, технические средства охраны, национальная. Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing Тексты должны проходить проверку на уникальность по: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ https://text.ru/ Показатель уникальности  95% и выше Все материалы разные, На ...

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен рерайт 25 описаний фильмов, можно без опыта, главное грамотность

    $15

    Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 2000 знаков без пробелов. Исходники есть.  Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы.  Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном ...

    Рерайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO рерайт статей для сервиса сравнения микрокредитов, 300к символов

    $300

    Необходимо сделать качественный seo-рерайт текстов для лендингов сервиса сравнения МФО (микрокредитов). Примерно 30 текстов по 10к символов.  Рассматриваю бюджет за проект до 300$

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт промышленного оборудования

    Нужен рерайт текстов на промышленную тематику.  Оплата - 50р за 1000 символов. Проверка текстов на сайте text.ru (оригинальность 95+%, заспам - не более 50%). В тексте не должно быть тавтологии и обилии эпитетов. Текст должен быть понятен и ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт статьи

    $5

    Нужен рерайт статьи узкоцелевой тематики (арбитраж трафика). Количество знаков: 7.000. Цена за 1000 символов 40Р. Дам тестовое задание. Уникальность по text.ru не менее 90%. Одним из важных критериев является скорость выполнения работы.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайтинг игровых текстов.

    Всем привет. Нужно переписать текста и грамотно расположить в них ключевую фразу. Тематика - игры на PC. Предпочтение отдам человеку который любит поиграть в игры. Оплата 0.5$ за 1000 знаков. Предложу выполнить тестовое задание.

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт с исходников (Строительные материалы)

    Требуется рерайт 8 статей (Тематика: Тротуарная плитка и брусчатка) Общий объем исходных текстов – 21000 символов без пробелов. Нужна 100 % уникальность по text.ru, минимум заспамленности и воды. Оплата на Яндекс деньги или карту Сбербанка.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт тексов

    Требуется рерайт тексов (компьютерная тематика) Общий объем около 300 тыс символов. цена: 40 руб / 1000 символов без пробелов Главные критерии тестов: Следование общим принципам из ТЗ 80+ % - уникальность по Адвего. Оценка 7+ по главред. ру Оплата на карту или ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад