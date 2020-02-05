Нужен рерайт 25 описаний фильмов, можно без опыта, главное грамотность

$15
РерайтингЗакрыт29 заявок435 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 2000 знаков без пробелов. Исходники есть. 

Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы. 

Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном виде. ВАЖНО: даже если у Вас огромный опыт и стаж работы, но Вы очень болезненно реагируете на замечания к текстам, то НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ на данный проект. 

Если же Вы адекватно реагируете на замечания и готовы учиться, то оставляйте свои отклики. Другие цены предлагать НЕ НУЖНО. 

Рассмотрю варианты и выберу исполнителя для данного задания.

4 года назад
ermolenkovasilis
Василиса 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Нужно выполнить рерайт 67 статей из интернет на тему безопасности

    Тема рерайта - безопасность: экономическая, транспортная, IT, технические средства охраны, национальная. Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing Тексты должны проходить проверку на уникальность по: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ https://text.ru/ Показатель уникальности  95% и выше Все материалы разные, На ...

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO рерайт статей для сервиса сравнения микрокредитов, 300к символов

    $300

    Необходимо сделать качественный seo-рерайт текстов для лендингов сервиса сравнения МФО (микрокредитов). Примерно 30 текстов по 10к символов.  Рассматриваю бюджет за проект до 300$

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт промышленного оборудования

    Нужен рерайт текстов на промышленную тематику.  Оплата - 50р за 1000 символов. Проверка текстов на сайте text.ru (оригинальность 95+%, заспам - не более 50%). В тексте не должно быть тавтологии и обилии эпитетов. Текст должен быть понятен и ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт статьи

    $5

    Нужен рерайт статьи узкоцелевой тематики (арбитраж трафика). Количество знаков: 7.000. Цена за 1000 символов 40Р. Дам тестовое задание. Уникальность по text.ru не менее 90%. Одним из важных критериев является скорость выполнения работы.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайтинг игровых текстов.

    Всем привет. Нужно переписать текста и грамотно расположить в них ключевую фразу. Тематика - игры на PC. Предпочтение отдам человеку который любит поиграть в игры. Оплата 0.5$ за 1000 знаков. Предложу выполнить тестовое задание.

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт с исходников (Строительные материалы)

    Требуется рерайт 8 статей (Тематика: Тротуарная плитка и брусчатка) Общий объем исходных текстов – 21000 символов без пробелов. Нужна 100 % уникальность по text.ru, минимум заспамленности и воды. Оплата на Яндекс деньги или карту Сбербанка.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт тексов

    Требуется рерайт тексов (компьютерная тематика) Общий объем около 300 тыс символов. цена: 40 руб / 1000 символов без пробелов Главные критерии тестов: Следование общим принципам из ТЗ 80+ % - уникальность по Адвего. Оценка 7+ по главред. ру Оплата на карту или ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад