Нужен рерайт 25 описаний фильмов, можно без опыта, главное грамотность

Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 2000 знаков без пробелов. Исходники есть.

Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы.

Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном виде. ВАЖНО: даже если у Вас огромный опыт и стаж работы, но Вы очень болезненно реагируете на замечания к текстам, то НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ на данный проект.

Если же Вы адекватно реагируете на замечания и готовы учиться, то оставляйте свои отклики. Другие цены предлагать НЕ НУЖНО.

Рассмотрю варианты и выберу исполнителя для данного задания.