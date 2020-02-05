Тема рерайта - безопасность: экономическая, транспортная, IT, технические средства охраны, национальная. Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing Тексты должны проходить проверку на уникальность по: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ https://text.ru/ Показатель уникальности 95% и выше Все материалы разные, На ...
SEO рерайт статей для сервиса сравнения микрокредитов, 300к символов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать качественный seo-рерайт текстов для лендингов сервиса сравнения МФО (микрокредитов). Примерно 30 текстов по 10к символов.
Рассматриваю бюджет за проект до 300$
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