Сделать рерайт текста и вставить ключевые слова

Тема рерайта - безопасность: экономическая, транспортная, IT, технические средства охраны, национальная. Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing Тексты должны проходить проверку на уникальность по: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ https://text.ru/ Показатель уникальности 95% и выше Все материалы разные, На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уникальность не менее 93%. Вставить в текст ключи и выделить жирным.
текст в приложении.
пожалуйста, укажите окончательную стоимость и сроки в заявке.
- Похожие заказы
- Рерайтинг28 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен рерайт статей для сайта медицинской тематики (андрология). Примерно 30-40 статей по 1000-2000 символов. Оплата по 0,5-0,7$ за 1000 знаков.Рерайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен уникальный рерайт статьи про виски инвестиции - https://www.kommersant.ru/doc/3906277 Ориентировочно 2200 знаков.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Ищу человека, который сможет написать для начала статей 15 на кулинарную тематику. Темы с ключами даю, источники -ваши. Статьи объемные, примерно 10-15к без пробелов. Будут общие пожелания к статье и пример оформления. В заявке оставляйте стоимость ...Рерайтинг34 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 2000 знаков без пробелов. Исходники есть. Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы. Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном ...Рерайтинг29 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Необходимо сделать качественный seo-рерайт текстов для лендингов сервиса сравнения МФО (микрокредитов). Примерно 30 текстов по 10к символов. Рассматриваю бюджет за проект до 300$Рерайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен рерайт текстов на промышленную тематику. Оплата - 50р за 1000 символов. Проверка текстов на сайте text.ru (оригинальность 95+%, заспам - не более 50%). В тексте не должно быть тавтологии и обилии эпитетов. Текст должен быть понятен и ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Нужен рерайт статьи узкоцелевой тематики (арбитраж трафика). Количество знаков: 7.000. Цена за 1000 символов 40Р. Дам тестовое задание. Уникальность по text.ru не менее 90%. Одним из важных критериев является скорость выполнения работы.Рерайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужно переписать текста и грамотно расположить в них ключевую фразу. Тематика - игры на PC. Предпочтение отдам человеку который любит поиграть в игры. Оплата 0.5$ за 1000 знаков. Предложу выполнить тестовое задание.Рерайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется рерайт 8 статей (Тематика: Тротуарная плитка и брусчатка) Общий объем исходных текстов – 21000 символов без пробелов. Нужна 100 % уникальность по text.ru, минимум заспамленности и воды. Оплата на Яндекс деньги или карту Сбербанка.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад