Написать статьи на тему демографии

Требуется выполнить рерайтинг статей на тему демографии в России. Креативность не требуется, нужно сухо и грамотно изложить суть с современными данными. Уникальность - от 90%.

Начинаем по ставке 40 руб. за тысячу знаков б.п. , затем по 50 руб. Оставляйте скайпы, там будет проще обсудить детали (текстом).