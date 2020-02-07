Написать статьи на тему демографии

Требуется качественный рерайт 6000 знаков. Уникальность: 90%+ и нужно, и главное чтобы текст был читабельным и грамотным. Файлы прилагаются. После рерайта ожидается примерно столько знаков, сколько в файлах. Если будут больше, доплачу. Оплата по WEBMONEY или ЯД.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить рерайтинг статей на тему демографии в России. Креативность не требуется, нужно сухо и грамотно изложить суть с современными данными. Уникальность - от 90%.
Начинаем по ставке 40 руб. за тысячу знаков б.п. , затем по 50 руб. Оставляйте скайпы, там будет проще обсудить детали (текстом).
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