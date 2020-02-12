Добрый день! Необходимо переписать, сделать рерайт, 4 текстов с ключами. Уникальность - текст ру. Детали исполнителю Стоимость 50 р/1000
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравстуйсте
У меня есть материал из которого я бы хотела создать книгу и блог.
Книга для женщин о том как построить счастливые отношения с мужчиной.
Могли бы вы взяться за такой проект?
- Похожие заказы
- $8Рерайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен человек, который переформулирует теорию для магистратской диссертации по психологии, свяжет текст по смыслу, дополнит выводами. Процент оригинальности текста должен быть не меньше 75.Рерайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
В прикрепленном файле список игр на Play Market, вам необходимо найти эти игры на сайте и скопировать ссылки в документ. Если игры нет – выделяете жирным красным, если есть несколько вариантов (например, только одно слово в ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
В приложении к проекту текст для сайта, нужно сделать рерайт, чтобы была уникальность не ниже 90%. Всего получается около 27 000 символов текста, без пробелов. В комментариях сразу пишите условия работы, цену, примерный срок работы и способы ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
[code]Нужен рерайт статьи, тематика деньги, биткоин. 2485 слов. Язык норвежский[/code]Рерайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить рерайтинг статей на тему демографии в России. Креативность не требуется, нужно сухо и грамотно изложить суть с современными данными. Уникальность - от 90%. Начинаем по ставке 40 руб. за тысячу знаков б.п. , ...Рерайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется качественный рерайт 6000 знаков. Уникальность: 90%+ и нужно, и главное чтобы текст был читабельным и грамотным. Файлы прилагаются. После рерайта ожидается примерно столько знаков, сколько в файлах. Если будут больше, доплачу. Оплата по WEBMONEY или ЯД.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Срочно нужен рерайт теории по дипломной по психологииРерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Здравствуйте. Требуется написание текстов. Тематика различная. Размер статей до 7000 збп в зависимости от назначения. Объем – до 30 текстов. Сроки – февраль-март. Оплата 60-70 рублей/1000 на Яндекс. Необходимо знать правила форматирования текстов в Ворд и Гугл-документах. Строгое следование ТЗ. Уникальность от ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
[i]Необходимо повысить уникальность магистерской статьи до 80%. Направление подготовки -Кадровый менеджмент. Проверка на антиплагиат.вуз. [/i][i]Страниц 7, знаков 14 498, слов 1743. [/i][i]Срок исполнения 2 дня. [/i]Рерайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад