Создать книгу

РерайтингЗакрыт11 заявок336 просмотров
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Здравстуйсте 

У меня есть материал из которого я бы хотела создать книгу и блог.

Книга для женщин о том как построить счастливые отношения с мужчиной.

Могли бы вы взяться за такой проект?

4 года назад
guest_15819072626276
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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