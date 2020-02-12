Рерайт с исходников, 4 по 2000 (логистические услуги, авто)

Нужен человек, который переформулирует теорию для магистратской диссертации по психологии, свяжет текст по смыслу, дополнит выводами. Процент оригинальности текста должен быть не меньше 75.
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Добрый день! Необходимо переписать, сделать рерайт, 4 текстов с ключами. Уникальность - текст ру. Детали исполнителю
Стоимость 50 р/1000
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