Соотнести названия игр и ссылки на Play Market

$7
РерайтингЗакрыт11 заявок311 просмотров
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В прикрепленном файле список игр на Play Market, вам необходимо найти эти игры на сайте и скопировать ссылки в документ.

Если игры нет – выделяете жирным красным, если есть несколько вариантов (например, только одно слово в названии и несколько игр по факту) – зеленым и в разных ячейках вставляете те игры, у которых больше скачиваний (преимущественно это первые три).

Перед глазами будет пример, если будут вопросы – обращайтесь.

Мне важна внимательность и даже некоторая дотошность. Количество игр достаточно большое, но сама работа не сложная.

4 года назад
kiropium
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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