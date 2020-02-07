Соотнести названия игр и ссылки на Play Market

В прикрепленном файле список игр на Play Market, вам необходимо найти эти игры на сайте и скопировать ссылки в документ.

Если игры нет – выделяете жирным красным, если есть несколько вариантов (например, только одно слово в названии и несколько игр по факту) – зеленым и в разных ячейках вставляете те игры, у которых больше скачиваний (преимущественно это первые три).

Перед глазами будет пример, если будут вопросы – обращайтесь.

Мне важна внимательность и даже некоторая дотошность. Количество игр достаточно большое, но сама работа не сложная.