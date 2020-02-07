Рерайт текста для сайта

В приложении к проекту текст для сайта, нужно сделать рерайт, чтобы была уникальность не ниже 90%.

Всего получается около 27 000 символов текста, без пробелов.

В комментариях сразу пишите условия работы, цену, примерный срок работы и способы связи (telegram предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги или Сбербанк.