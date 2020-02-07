Рерайт текста для сайта

[code]Нужен рерайт статьи, тематика деньги, биткоин. 2485 слов. Язык норвежский[/code]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении к проекту текст для сайта, нужно сделать рерайт, чтобы была уникальность не ниже 90%.
Всего получается около 27 000 символов текста, без пробелов.
В комментариях сразу пишите условия работы, цену, примерный срок работы и способы связи (telegram предпочтительно).
Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги или Сбербанк.
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