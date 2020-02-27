Картинку баннера

Сделать заметную рекламу грузоперевозок на машину. номер телефона указать который на скрине. 1.20 на 90 будет баннер. Фон лучше использовать жёлтый. Не супер конечно рекламу делать но нет под рукой компьютера по этому прошу сделать людей )