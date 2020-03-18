Дизайн Баннера для студии перманентного макияжа

БаннерыЗавершен27 заявок422 просмотра
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Здравствуйте! Мне нужено два варианта  дизайна для студии перманентного макияжа. Есть эскиз, который мы с вами обсуждаем лично. Главные моменты: 

- полное название студии

-вставка фотографии девушки с европейской внешностью 

- список услуг 

- рабочие часы и контакты 

4 года назад
guest_15820646985993
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$20
2 дня
Профессиональное выполнение работы, эстетически красивый дизайн, работа в сроки!)
Все отлично. Чёткое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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