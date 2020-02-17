Cоздать качественные и конвертящие креативы для рекламы моб приложения

Для запуска таргетированной рекламы Facebook, Instagram, необходим дизайнер, который на постоянной основе будет рисовать для нас баннеры. (И не только для таргета)Наша услуга: подбор наставников для предпринимателей. Поэтому нужен опыт работы в B2B, требования к ...