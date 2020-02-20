Оформление коммерческого предложения

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Уважаемые коллеги,

Стоит задача оформить коммерческое предложение, 2 страницы.  Стиль современный, чистый.

В заявке прошу присылать точную стоимость и срок работы + обязательно прямая ссылка на коммерческие предложения в виде PDF оформленные Вами ранее.

4 года назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
1 день
Отличная работа, очень оперативно. Рекомендую!
Отличный заказчик без каких-либо проблем с коммуникацией/оплатой. Всем рекомендую! ))
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