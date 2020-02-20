Оформление коммерческого предложения

На страницу сайта нарисовать карту расположения домиков у прудов на конкретной территории. Далее эти домики программист сделает кликабельными для подмотки к описаниям. Расположение прудов и территории берем с карты гугл мэпс. Цветовая гамма и стиль карты в ...
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Уважаемые коллеги,
Стоит задача оформить коммерческое предложение, 2 страницы. Стиль современный, чистый.
В заявке прошу присылать точную стоимость и срок работы + обязательно прямая ссылка на коммерческие предложения в виде PDF оформленные Вами ранее.
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