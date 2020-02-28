Баннер для сайта

баннер будет размещен на сайте http://www.lisap-moskva.ru/

И хотелось, чтобы баннер был ярким, но все-таки хоть как-то гармонизировал с сайтом.

размер 1200х450, нужно вставать фото продуктов (картинки пришлю), фото мужчины с красивой прической из инета (это опционально, можно и без этого). И вставить текст: Акция на 23 февраля. -20% скидка на всю линию Lisap Man