Баннер для сайта

БаннерыЗавершен26 заявок352 просмотра
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баннер будет размещен на сайте http://www.lisap-moskva.ru/

И хотелось, чтобы баннер был ярким, но все-таки хоть как-то гармонизировал с сайтом.

 размер 1200х450, нужно вставать фото продуктов (картинки пришлю), фото мужчины с красивой прической из инета (это опционально, можно и без этого). И вставить текст: Акция на 23 февраля. -20% скидка на всю линию Lisap Man

4 года назад
degalize
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Paxa21343
33 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$7
1 день
Всё быстро и качественно
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