Фоновое изображение для youtube

БаннерыЗавершен11 заявок371 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать баннер и иконку для канала на youtube. Владелец канала творческая личность, является певцом, художником, пишет и издаёт собственные книги. На баннере надо объединить все его творчества. Посмотрите его сайт и соц сети 

http://ramimeir.com/?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=account&utm_content=official

https://www.instagram.com/ramimeirart/

Баннер должен быть адаптирован под все платформы. 

4 года назад
StasovStas
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 минут назад
4 года назад
$20
1 день
Все работы выполнял в срок. Требуемые правки вносил быстро. Советую поработать с ним!
Сотрудничали, всё здорово! Рекомендую как порядочного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Дизайн евро-буклета

    $30

    Требуется создать новый дизайн евробуклета 2 фальца на основе сделанного макета своими силами. Изначально я составил ТЗ своими словами и написал что на какой стороне должно быть расположено [url=http://prntscr.com/r4sn1d]http://prntscr.com/r4sn1d[/url] Далее за 1 день со своим дизайнером в штате ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание маски для Instagram

    Добрый день! Необходимо создать маску для Instagram. Есть идея по дизайну. Детали обсудим в личных сообщениях. Интересует примерная стоимость создания и сроки. Прикладывайте свое портфолио по уже созданным маскам, пожалуйста.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для сайта

    баннер будет размещен на сайте [url=http://www.lisap-moskva.ru/]http://www.lisap-moskva.ru/[/url] И хотелось, чтобы баннер был ярким, но все-таки хоть как-то гармонизировал с сайтом.  размер 1200х450, нужно вставать фото продуктов (картинки пришлю), фото мужчины с красивой прической из инета (это опционально, можно и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать креативы для рекламы

    Здравствуйте! Нужно нарисовать креативы для рекламы в Facebook и Instagram. Текст мы пришлем. Тематика: Разработка сайтов / Маркетинговое агенство  Требования: 1. Яркий, привлекающий внимание баннер. 2. Разместить на баннере призыв к действию или кнопку с призывом: купить/узнать/посетить и прочее. 3. Сделать фон контрастным тексту. Текст ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление коммерческого предложения

    Уважаемые коллеги, Стоит задача оформить коммерческое предложение, 2 страницы.  Стиль современный, чистый. В заявке прошу присылать точную стоимость и срок работы + обязательно прямая ссылка на коммерческие предложения в виде PDF оформленные Вами ранее.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходмо разработать дизайн баннера для сайта

    $20

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн баннера для сайта в указанном стиле. Все отправлю реальному исполнителю. Работать нужно до полного утверждения. Предоставить первый вариант нужно уже в течение 2-3 часов.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Html5 banner

    Здравствуйте. Необходимо разработать анимированный баннер в формате html5. Размер баннера 728х90. Наличие работ в портфолио у исполнителя обязательно. Ориентироваться буду по ним и отзывам.  Спасибо.

    HTML
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 2 коллажа

    Из нескольких выданных картинок (и более подробных указаний) нужно будет сделать 2 коллажа размерами 360х360 и 1640x856 пикселов. Укажите, пожалуйста, приблизительную цену (хотя бы "от и до"). Спасибо!

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    4 года назад