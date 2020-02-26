Фоновое изображение для youtube

Необходимо сделать баннер и иконку для канала на youtube. Владелец канала творческая личность, является певцом, художником, пишет и издаёт собственные книги. На баннере надо объединить все его творчества. Посмотрите его сайт и соц сети

http://ramimeir.com/?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=account&utm_content=official

https://www.instagram.com/ramimeirart/

Баннер должен быть адаптирован под все платформы.