StasovStas

Александр Рябцев StasovStas

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
aleks_vi
Виктор 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Поздравительный ролик
Чёткая постановка задачи, заказчик знает чего хочет. Определённо рекомендую к сотрудничеству.
Справился быстро без лишних вопросов. Всё сделал по ТЗ
Ответный отзыв
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Фоновое изображение для youtube
Сотрудничали, всё здорово! Рекомендую как порядочного заказчика!
Все работы выполнял в срок. Требуемые правки вносил быстро. Советую поработать с ним!
Ответный отзыв
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Редакция текста
Сотрудничество, в котором три составляющих отличной работы: интересная задача, мгновенная оплата и взаимное уважение! Буду рада новым проектам от вас! Всячески рекомендую 👍
Задание заключалось в редактировании интервью и написание мини биографии исходя из интервью. Как всегда всё на высшем уровне. Быстро, качественно и без лишних вопросов.
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