StasovStas

Здравствуйте, дорогие сценаристы! Есть набросок сценария для клипа. Его надо поправить и добавить сцену. Нужна раскадровка. Локации у нас уже подобраны, вам надо будет под них подстроится. Сценарий писали сами, поэтому нужен человек с опытом, ...