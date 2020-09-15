StasovStas

Дано: Коллаж слепленный из 175 фотографий Что делаем: Креативно, я б сказал, супер креативно превращаем коллажик в видос, возможно, гиф. Мне это представляется так: фотки красиво, грациозно, современно и опять красиво, залетают в коллажик. Не просто залетают, а ...
- $50Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
В after effects или подобным программам сделать креатив. Работа не сложная, пишите расскажу.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт3 года назад
Сделать ролик с поздравлением. В ролике будет подготовленный текст и фотография. Нужна простенькая анимация. Будет примерАнимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть набросок для логотипа, его надо нарисовать и анимировать. Анимация в стиле Pixar и Disney.Анимациянет заявокЗакрыт3 года назад
Есть не чёткое ТЗ, но есть набросок лого. Собственно надо сделать лого и анимировать в 3D. Нужен креативный исполнитель с опытом работы в анимации. P.S. 2 исполнителя не справились так что рассчитывайте свои силы, чтобы не тратить ...Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Для рекламы в ВК написать привлекательное описание. Рекламировать будем выездного стилиста по причёскам.Продающие тексты5 заявокЗакрыт3 года назад
Написать рекламный текст для стилиста причёсокКопирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Сделать обложкиИллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Обрезать три песни для радиоформатаАудиомонтаж51 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Прочитать стихи и прислать аудио записьОзвучивание101 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Монтаж с использование футажейВидеомонтаж10 заявокЗакрыт3 года назад
Для шоу в YouTube, надо придумать интересные вопросы, примерно как у Познера в конце передачи. У участника на ответ будет 30-45 секунд. Вопросы не должны предусматривать слишком длинного ответа. Задаваться будут взрослым людям, возраст 45+. ...Стихи, Песни и Проза26 заявокЗакрыт3 года назад
На готовый сценарий сделать анимационный мультфильм.Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо в студии в Москве написать текст красивым каллиграфическим почерком. Всё это будет сниматься на камеру. Пример: [url=https://www.youtube.com/watch?v=IjJIqCs6qE4&feature=youtu.be]https://www.youtube.com/watch?v=IjJIqCs6qE4&feature=youtu.be[/url]Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищу мультипликатора для создания мультфильма по готовому сценариюАнимация9 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, дорогие сценаристы! Есть набросок сценария для клипа. Его надо поправить и добавить сцену. Нужна раскадровка. Локации у нас уже подобраны, вам надо будет под них подстроится. Сценарий писали сами, поэтому нужен человек с опытом, ...Сценарии1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть длинные песни их надо качественно обрезать и склеивать.Аудиомонтаж15 заявокЗакрыт4 года назад
Пишите будем общатьсяСценарии48 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для подбора ключевых словПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт4 года назад