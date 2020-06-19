Есть идея, нужен сценарий

нужно написать сценарий мероприятия, задание от института. цветочный фестиваль, к нему нужно придумать идеи по заданиям. прикреплю фото, на них написано как пример(нужно сделать примерно как на фотках,но своими словами, свои конкурсы, артисты, выставки, время ...