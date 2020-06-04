Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube.Формат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент сотрудничает с маркетологами, которые ему пишут информационные посты, поэтому несмотря на узкий профиль тематики, сценарист будет постоянно консультироваться с маркетологами.Пример роликов, которые интересуют клиента: https://www.youtube.com/user/OlesTimofeevTVЧто требуется:

Примеры работ

Написание тестового сценария на заданную тему

Стоимость и время выполнения

Если вы заинтересованы, с нетерпением жду обратной связи!