Написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube

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Закрыт5 заявок737 просмотров

Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube.Формат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент сотрудничает с маркетологами, которые ему пишут информационные посты, поэтому несмотря на узкий профиль тематики, сценарист будет постоянно консультироваться с маркетологами.Пример роликов, которые интересуют клиента: https://www.youtube.com/user/OlesTimofeevTVЧто требуется: 

  • Примеры работ
  • Написание тестового сценария на заданную тему
  • Стоимость и время выполнения
Если вы заинтересованы, с нетерпением жду обратной связи!
5 лет назад
guest_15912860871196
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