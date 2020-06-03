Всем привет. Пришло время наполнить наш новый игровой мир историей и персонажами. Требуется сценарист для разработки синопсиса, персонажей и квестовых диалогов, а также сюжетных комиксов. Задачи на первый этап работы: ...
Написать историю о свадьбе
Текст для свадебного агентства
Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту.
Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и сама свадьба - впечатления о дне. Цель рассказа показать подход организатора к созданию свадьбы.
Каждый отрывок в посте должен отражать определенную ценность агентства.
Это должно быть похоже на романтическую комедию о подготовке к свадьбе.
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