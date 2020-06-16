Написать короткий детективный сценарий

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Написать короткий детективный сценарий 5-10 стр.  Тема ; "Персонаж подвергается жестоким преследованиям за свои взгляды, он подвергается репрессиям и внесудебной расправе"

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