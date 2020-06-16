От вас требуется написание технического задания на разработку простых мобильных игр. Игра обязательно должна состоять из нескольких экранов: Экран-приветствие с кнопками перехода: Начало игры, Правила, Уровни.Текст надо писать так, чтобы ...
Написать короткий детективный сценарий
Написать короткий детективный сценарий 5-10 стр. Тема ; "Персонаж подвергается жестоким преследованиям за свои взгляды, он подвергается репрессиям и внесудебной расправе"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для видео на YouTube. ⠀Тема канала: Бухгалтерия и налоги ⠀Тема видео: Система налогообложения ЕНВД ⠀Хронометраж полной версии (минут, секунд): Более 10 минут ⠀Нужна ли короткая версия ролика (минут, ...Сценарии8 заявокЗакрыт5 лет назад
Помощь в написании сценария комиксаСценарии29 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube.Формат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент ...Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Текст для свадебного агентства Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту. Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и ...Сценарии21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Пришло время наполнить наш новый игровой мир историей и персонажами. Требуется сценарист для разработки синопсиса, персонажей и квестовых диалогов, а также сюжетных комиксов. Задачи на первый этап работы: ...Сценарии12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2500
нужно написать сценарий мероприятия, задание от института. цветочный фестиваль, к нему нужно придумать идеи по заданиям. прикреплю фото, на них написано как пример(нужно сделать примерно как на фотках,но своими словами, свои конкурсы, артисты, выставки, время ...Сценарии20 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть КВИЗа - привлечь внимание пользователя своей темой/пользой (например, просчет стоимости изделия или услуги; пройти какой-то тест и тп). Тем будет несколько (по 1-му КВИзу на каждый продукт = всего 3шт). Нужно придумать сами ...Сценарии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Мы рекламное агентство https://serjiosmirnov.ru, одно из наших направлений - съемка рекламных роликов. Ищем сценариста для постоянного сотрудничества. Хотелось бы узнать условия работы с Вами.Сценарии25 заявокЗакрыт5 лет назад