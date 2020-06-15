Необходимо написать текст для видео на YouTube. ⠀Тема канала: Бухгалтерия и налоги ⠀Тема видео: Система налогообложения ЕНВД ⠀Хронометраж полной версии (минут, секунд): Более 10 минут ⠀Нужна ли короткая версия ролика (минут, ...
Написать ТЗ для простой игры для Android
От вас требуется написание технического задания на разработку простых мобильных игр.
- Игра обязательно должна состоять из нескольких экранов:
- Экран-приветствие с кнопками перехода: Начало игры, Правила, Уровни.
- Текст надо писать так, чтобы любой человек мог его понять, стараемся пренебрегать сложными речевыми конструкциями.
- Суть игры может быть как бесконечным приключением (например, мы за нахождение предмета начисляем очки и постоянно генерируем предметы), так и конечным (например, у нас есть изначальный "банк", который можно проиграть). В случае с конечными играми - конец нужно обязательно обыгрывать экраном возобновления игры и кнопкой Начать заново.
Стоимость обсуждается от качества работ.
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