Написание текста для видео на Youtube

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Закрыт8 заявок538 просмотров

Необходимо написать текст для видео на YouTube. 

⠀Тема канала: Бухгалтерия и налоги 

⠀Тема видео:  Система налогообложения ЕНВД 

⠀Хронометраж полной версии (минут, секунд): Более 10 минут 

⠀Нужна ли короткая версия ролика (минут, секунд): нет  

⠀Вид ролика:Видео для youtube канала  

⠀Тональность обращения:Повествование. Максимально простым языком. Без воды. Деловая подача + аккуратный юмор или каламбур 

⠀Где планируется размещать ролик:YouTube канал 

⠀Целевая аудитория слушателей (пол, возраст, социальный статус):20+ Предприниматели/Люди которые хотят начать заниматься бизнесом. 

⠀Язык ролика:Русский

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