Сценарий для клипа

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Закрыт1 заявка314 просмотров

Здравствуйте, дорогие сценаристы! Есть набросок сценария для клипа. Его надо поправить и добавить сцену. Нужна раскадровка. Локации у нас уже подобраны, вам надо будет под них подстроится. Сценарий писали сами, поэтому нужен человек с опытом, который даст профессиональный совет и внесёт правки. 

5 лет назад
StasovStas
Александр 
36 лет
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Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
49 лет
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Евгений
 
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5 лет назад
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