Разработка технического задания

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Закрыт1 заявка540 просмотров

Разработка технического задания https://docs.google.com/document/d/13ucNw5DzQv81H97Hi5Z8Xmz9Bba4yk_wDhKrSbQsIIo/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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