Пишите будем общаться
Небольшой сценарий для игры (двухмерный платформер) в заданном сеттинг
Необходимо написать сценарий-историю под небольшую игру в предопределённом сеттинге, с предопределённым наобором персонажей.
Игра-платформер (механика игры подобная классическому NES марио/принцу персии) выполнена в визуальном стиле пиксель арт.
Игровой сеттинг - волшебный лес, долина, горы, пещеры.
Есть несколько положительных героев, а также враги - все персонажи, как главнй герой, так и враги являются представителями животного мира - звери, птицы, насекомые, растения обитающие в этом лесу, долине, горах.
Задание для тех, кто в курсе, что стоит за названиями: Ori and the Blind Forest, Rayman Legends, Owlboy, New Super Mario Bros, Gris.
Настолько сложного и большого сюжета как в вышеперечисленных примерах не требуется - т.к. это хобби-инди проект одного человека, однако нужно что-тоболее сложное, чем "злодей украл принцессу и мы снова отправляемся на её спасение".
В сценарии должно быть общее описание сюжета а также несколько диалогов главных героев для подачи сюжета игроку (вступительный диалог "отпровляющий игрока в пуьт на поиски приключений", а также несколько диалогов для развития сюжета по ходу игры).
Больше деталей по персонажам и игровому сеттингу после принятия заказа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии48 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать короткий детективный сценарий 5-10 стр. Тема ; "Персонаж подвергается жестоким преследованиям за свои взгляды, он подвергается репрессиям и внесудебной расправе"Сценарии19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $6
От вас требуется написание технического задания на разработку простых мобильных игр. Игра обязательно должна состоять из нескольких экранов: Экран-приветствие с кнопками перехода: Начало игры, Правила, Уровни.Текст надо писать так, чтобы ...Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для видео на YouTube. ⠀Тема канала: Бухгалтерия и налоги ⠀Тема видео: Система налогообложения ЕНВД ⠀Хронометраж полной версии (минут, секунд): Более 10 минут ⠀Нужна ли короткая версия ролика (минут, ...Сценарии8 заявокЗакрыт5 лет назад
Помощь в написании сценария комиксаСценарии29 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube.Формат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент ...Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Текст для свадебного агентства Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту. Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и ...Сценарии21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Пришло время наполнить наш новый игровой мир историей и персонажами. Требуется сценарист для разработки синопсиса, персонажей и квестовых диалогов, а также сюжетных комиксов. Задачи на первый этап работы: ...Сценарии12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2500
нужно написать сценарий мероприятия, задание от института. цветочный фестиваль, к нему нужно придумать идеи по заданиям. прикреплю фото, на них написано как пример(нужно сделать примерно как на фотках,но своими словами, свои конкурсы, артисты, выставки, время ...Сценарии20 заявокЗакрыт5 лет назад