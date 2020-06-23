Небольшой сценарий для игры (двухмерный платформер) в заданном сеттинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт25 заявок612 просмотров

Необходимо написать сценарий-историю под небольшую игру в предопределённом сеттинге, с предопределённым наобором персонажей. 

Игра-платформер (механика игры подобная классическому NES марио/принцу персии) выполнена в визуальном стиле пиксель арт.

Игровой сеттинг - волшебный лес, долина, горы, пещеры.

Есть несколько положительных героев, а также враги - все персонажи, как главнй герой, так и враги являются представителями животного мира - звери, птицы, насекомые, растения обитающие в этом лесу, долине, горах.

Задание для тех, кто в курсе, что стоит за названиями: Ori and the Blind Forest, Rayman Legends, Owlboy, New Super Mario Bros, Gris.

Настолько сложного и большого сюжета как в вышеперечисленных примерах не требуется - т.к. это хобби-инди проект одного человека, однако нужно что-тоболее сложное, чем "злодей украл принцессу и мы снова отправляемся на её спасение".

В сценарии должно быть общее описание сюжета а также несколько диалогов главных героев для подачи сюжета игроку (вступительный диалог "отпровляющий игрока в пуьт на поиски приключений", а также несколько диалогов для развития сюжета по ходу игры).

Больше деталей по персонажам и игровому сеттингу после принятия заказа. 

5 лет назад
backbone
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Корнелия
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
Дмитрий
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ларис
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Федор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать короткий детективный сценарий

    Написать короткий детективный сценарий 5-10 стр.  Тема ; "Персонаж подвергается жестоким преследованиям за свои взгляды, он подвергается репрессиям и внесудебной расправе"

    Сценарии19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать ТЗ для простой игры для Android

    $6

    От вас требуется написание технического задания на разработку простых мобильных игр.  Игра обязательно должна состоять из нескольких экранов: Экран-приветствие с кнопками перехода: Начало игры, Правила, Уровни.Текст надо писать так, чтобы ...

    Android
    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текста для видео на Youtube

    Необходимо написать текст для видео на YouTube.  ⠀Тема канала: Бухгалтерия и налоги  ⠀Тема видео:  Система налогообложения ЕНВД  ⠀Хронометраж полной версии (минут, секунд): Более 10 минут  ⠀Нужна ли короткая версия ролика (минут, ...

    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube

    Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube.Формат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент ...

    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать историю о свадьбе

    Текст для свадебного агентства  Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту.  Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и ...

    Сценарии21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарий для тактической RPG в Adult-сеттинге

    Всем привет. Пришло время наполнить наш новый игровой мир историей и персонажами. Требуется сценарист для разработки синопсиса, персонажей и квестовых диалогов, а также сюжетных комиксов. Задачи на первый этап работы: ...

    Сценарии12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарий мероприятия(тема): цветочный фестиваль в парке музеон 1 мая

    $2500

    нужно написать сценарий мероприятия, задание от института.  цветочный фестиваль, к нему нужно придумать идеи по заданиям. прикреплю фото, на них написано как пример(нужно сделать примерно как на фотках,но своими словами, свои конкурсы, артисты, выставки, время ...

    Сценарии20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад