Небольшой сценарий для игры (двухмерный платформер) в заданном сеттинг

Необходимо написать сценарий-историю под небольшую игру в предопределённом сеттинге, с предопределённым наобором персонажей.

Игра-платформер (механика игры подобная классическому NES марио/принцу персии) выполнена в визуальном стиле пиксель арт.

Игровой сеттинг - волшебный лес, долина, горы, пещеры.

Есть несколько положительных героев, а также враги - все персонажи, как главнй герой, так и враги являются представителями животного мира - звери, птицы, насекомые, растения обитающие в этом лесу, долине, горах.

Задание для тех, кто в курсе, что стоит за названиями: Ori and the Blind Forest, Rayman Legends, Owlboy, New Super Mario Bros, Gris.

Настолько сложного и большого сюжета как в вышеперечисленных примерах не требуется - т.к. это хобби-инди проект одного человека, однако нужно что-тоболее сложное, чем "злодей украл принцессу и мы снова отправляемся на её спасение".

В сценарии должно быть общее описание сюжета а также несколько диалогов главных героев для подачи сюжета игроку (вступительный диалог "отпровляющий игрока в пуьт на поиски приключений", а также несколько диалогов для развития сюжета по ходу игры).

Больше деталей по персонажам и игровому сеттингу после принятия заказа.