Написание текстов для коротких рекламных видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт29 заявок1297 просмотров

Необходимо написать текста для коротких рекламных видео для запуска на определенных площадках. Видео - персональные рекомендации от моделей по установке приложения. 

Текста должны быть интересными, чтобы это выглядело именно как персональная рекомендация, какая-то история людей, или шутка какая-то острая, что-то что привлечет внимание, цель - чтобы наш продукт установили. Таких текстов для начала надо штук 10

5 лет назад
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