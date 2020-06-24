Написание текстов для коротких рекламных видео

Необходимо написать текста для коротких рекламных видео для запуска на определенных площадках. Видео - персональные рекомендации от моделей по установке приложения.

Текста должны быть интересными, чтобы это выглядело именно как персональная рекомендация, какая-то история людей, или шутка какая-то острая, что-то что привлечет внимание, цель - чтобы наш продукт установили. Таких текстов для начала надо штук 10