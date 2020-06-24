Необходимо написать сценарий-историю под небольшую игру в предопределённом сеттинге, с предопределённым наобором персонажей. Игра-платформер (механика игры подобная классическому NES марио/принцу персии) выполнена в визуальном стиле пиксель арт. Игровой сеттинг ...
Написание текста для марафона о женском предназначении и самооценке
Создание и разработка марафона о женском предназначении и самооценке. Причины низкой самооценки, как повысить. Упражнения на повышение. Если есть опыт создания такого рода марафонов жду обратной связи. Спасибо!
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