Написание текста для марафона о женском предназначении и самооценке

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Закрыт19 заявок581 просмотр

Создание и разработка марафона о женском предназначении и самооценке. Причины низкой самооценки, как повысить. Упражнения на повышение. Если есть опыт создания такого рода марафонов жду обратной связи. Спасибо! 

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