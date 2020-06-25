Нужен сценарий для 1 -2 минутного ролика Реклама базы отдыха, наброски уже есть, есть кадры для понимания обстановки, закончить и упаковать чтоб звучало, в случае успешной работы буду сотрудничать на постоянной основе, подобной работы много,

По факту нужно только подредактировать и чуток дописать, всю информацию предоставлю, видео уже отснято. Оплата 600