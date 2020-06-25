Написать сценарий эротического квеста

Здравствуйте! Нам нужен уникальный сценарий для квеста эротического характера (не порно, а именно элементы эротики: атрибутика, диалоги (возможно взаимодействие с актерами), загадки, сюжет и пр).

Важно, чтобы был опыт и понимание, как писать сценарии такого рода, чтобы он был захватывающим и интересным! Просто надергать где-то идей и написать посредственный сырой сюжет - не пойдет. Так что оставляйте заявки, только если уверены в своих возможностях!

Концепция идеи, в каком направлении ее развивать будет окончательно согласовываться с выбранным исполнителем. Так что можете предлагать свои идеи/видение.

ВАЖНО!!! К заявке приложите примеры аналогичных СВОИХ работ (тематика не обязательно эротическая). Весь сценарий не нужно, если опасаетесь плагиата, хотя бы какую-то часть. Прежде чем начать сотрудничество нужно понимать, интересен ли нам ваш ход мысли.

Ждем ваших предложений по срокам и цене! Но. Мы знаем среднестатистические цены и их диапазон, поэтому заоблачные суммы не прокатят - предупреждаю сразу. У нас сформирован ориентировочный бюджет. Тем не менее, за действительно достойную работу мы готовы договариваться по цене.

Оплата на карту или вебмани. В приоритете карта.