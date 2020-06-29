Здравствуйте! Нам нужен уникальный сценарий для квеста эротического характера (не порно, а именно элементы эротики: атрибутика, диалоги (возможно взаимодействие с актерами), загадки, сюжет и пр). Важно, чтобы был опыт и понимание, как ...
Изменить существующий сценарий под новую концепцию
Нужно изменить существующий сценарий под новую концепцию, есть конкретный видеоролик, нужно сделать текст в таком же формате что и на видео (предоставлю всё индивидуально). Нужно умение писать красиво, желательно опыт в бизнес темах, креатив не нужен, ничего сложного. Хронометраж до 3х минут (1 страница Word)
Нужно срочно! Оптлата 1000р
Заявки фрилансеров
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