Ищу сценариста для городского квеста на 10-12 локаций. Нужно создать небольшой сюжет и вопросы/ответы к каждому месту. Локации можно обсуждать/менять/добавлять. Возможно продолжение работы над следующими городами. Пишите!
Описание автомобиля.
Необходимо интересное описание спорт-кара 2020 года. С нуля, без рерайтинга/копирайтинга.
Появление идеи, моделирование - тест драйв.
Заявки фрилансеров
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