Сценарий видеопрезентации клининговой кампании

Нужен сценарий для ролика 1,5-2 минуты о клининговой компании. Есть спикер - девушка в

фирменной форме. Сценарий нужен с речью. В ролике, как минимум должно

быть, о преимуществах кампании, о видах работ - всё это предоставим.