absolutize

Требуется frontend-разработчик для создания админки. Пример админки по ссылке ниже: https://drive.google.com/file/d/1havqnHRQ55QOY7ZvgFwUO7BrDXNSafUS/view?usp=sharing Нужно сделать похожее. Примерный объём работы можете оценить по видео. Основной функционал, который должен быть реализован: Профиль пользователя с возможностью переключения на другие профили; История заказов; Баланс с историей пополнения/расхода; Пополнение ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Задачи: 1) Определять какие боли решает товар и составлять ключевые смыслы/тезисы/преимущества. Глубокий анализ не требуется. 2) Т.к. товар будет продаваться на маркетплейсе. То нужно ТЗ для дизайнера, чтобы он отметил визуально преимущества, ключевые отличия и ...Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно: 1. оформить и ограничить таблицу так, чтобы 2 пользователя могли добавлять данные (текстовые и графические), но после заполнения строки эти данные не было бы видно (кроме 1й колонки - наименования). Нужно это, чтобы сотрудник не ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
В эмуляторе Genymotion, Memu, Nox App Player или другом, нужна подмена всех данных об устройстве. Цель - не показать приложению, что мы используем виртуальную машину и сеть аккаунтов. Т.к. планируется клонирование виртуальных машин с целью ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста фронтенд- или бэкенд-разработчика, который может создать подобный сервис для детей. Пример: https://youtu.be/F0gR1OLG8GY?t=349 Подробности обсудим в личных сообщениях. Просто откликнись на проект.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна настройка РК с нуля + ретаргетинг + ведение. Очень желательно уметь работать со сквозной аналитикой (сообщите, если есть опыт). Готов работать по схеме оклад + KPI + оплата за заявки. Интересует Facebook+Instagram ; ОК, ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Ищу исполнителя, которые с опытом! Который сможет подтвердить это реальными кейсами. Нужна настройка рекламы в Facebook (желательно также Vk+Mytarget) для Клининговой компании. Всего три услуги: Выездная химчистка мягкой мебели для физ.лиц и юр.лиц Озонирование (удаление запаха) для ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется: - Настройка и анализ таким Google Analytics и Метрики. - Умение работать с GTM обязательно. - Создание минимум 6 целей. - Анализ эффективных рекламных каналов и поиск неэффективных - Подключение колл-трекинга. - Интеграция аналитики с amoCRM. - А/Б тестирование блоков: гипотезы ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $65
Нужен грамотный специалист для настройки рекламы в myTarget и ВК. Тематика: клининг + химчистка. Креативы мои. От вас только настройка, тестирование и ведение. Обязательно уметь работать с аудиториями.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Из моего материала, собрать такой ролик https://www.youtube.com/watch?v=5HouSRfPwdY&feature=emb_title В формате 9:16 (15 сек), 16:9 (2 мин), 1:1 (20 сек). Добавить логотип и текст с анимацией. Музыка моя. Каки-то сложных анимаций не требуется, просто нарезка. И ещё дополнительно два разных ...Видеомонтаж42 заявкиЗакрыт3 года назад
Тематика – клининговая компания. Есть сайт, инстаграм, контекстная и таргетированная реклама. Требуется аудит маркетинга перед запуском бизнеса. Аудит точек касания с клиентами, бизнес процессов продажи, ключевых показателей и технических инструментов. Ваши гипотезы для увеличения продаж услуги. ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется чертёж. Ширина, длина, глубина имеется. Внутри располагается трубка, вентилятор и электроплата. Снаружи решетка, экран, вход питания и кнопка включения. Корпус должен быть нарисован отдельно по деталям и в собранном видео.Чертежи и Схемы19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать 60 обложку для детских сказок. Примеры прилагаю к проекту, посмотрите. Стиль должен быть такой же. Рисунки строго в векторе. Интересуют строки и цена.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт3 года назад
Приобрету готовое семантическое ядро для клининговой кампании и различные доп. услуги типа химчистки мягкой мебели, мойки окон и т.п. Файл для КейКоллектора.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна вёрстка из файла .XD от Adobe XD. ~25 экранов и несложные анимация в меню и иконок. Требования: 1. Без использования сторонних плагинов (Text Mesh Pro, Easy Mobile и т.д.), только встроенные функции Unity UI и Unity Animation 2. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать логотип для компании, которая занимается изготовлением оборудования для дезинфекции помещений и удаления неприятных запахов. Цветовая палитра выбрана. Нужен логотип в двух форматах: в строчку (иконка+имя) и в круге, как эмблема. Примеры обязательно будут. Креатив и ...Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно смоделировать пять 3D-моделей оборудования + рендеринг с разных сторон (как будто это сфотографировано в живую). Примеры такого оборудования прикрепляю. Отличаться они будут только размером и функционалом. От вас требуется сделать что-то похожее, но отличное ...3D-графика22 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно собрать ключевые слова для услуге дезинфекция и смежному товару +конкурентов. А также смежные холодные ключи, примеры будут в подробном ТЗ (скину в личку). Файл обязательно должен быть для KeyCollector, где будет частотность ключей и группировка ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
На платформе unity разработать кроссплатформенное приложение для Android и iOS с модулем для сопряжения по Bluetooth с другим устройством Arduino/ESP и отправления/получения команд в терминале. Это фундамент для дальнейшей разработки приложения с графической оболочкой. Мне ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настройка контекстной или таргетированной рекламы для продажи товара и услуги. Интересует настройка Facebook, Яндекс Директ и Adwords. В своём предложении укажите с чем именно был у вас успешный опыт. Опыт обязателен!! Молодые и неопытные ребята, простите, ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт3 года назад