absolutize

Нужно: 1. оформить и ограничить таблицу так, чтобы 2 пользователя могли добавлять данные (текстовые и графические), но после заполнения строки эти данные не было бы видно (кроме 1й колонки - наименования). Нужно это, чтобы сотрудник не ...