absolutize

Дмитрий absolutize

 
31 годРоссия/Яя
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ksushka-ka
Оксана 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сохранить картинки с сайта
Четко поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!
Всё отлично прошло. Советую, человек ответственный и конкретный.
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V-DEE
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать в лучшем качестве корону и крылья
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, всегда на связи, оплата в срок! Рекомендую!
Исполнитель удивил сроками, быстро и главное качественно выполнил свою работу. Всё понравилось.
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advaweb
Али 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$3
10 баллов
10 лет назад
[DLE] Проверка неработающих ссылок на изображения
Отличный заказчик
Без проблем написал скрипт, выдал в итоге я доволен, спасибо!
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Annamaria
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Ищу копирайтера по вызову)
Рекомендую к сотрудничеству Дмитрия. Работали по предоплате, все четко, понятно.
Человек адекватный, сделала в срок и качественно за хорошую цену. Спасибо ;)
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-ZALMAN-
Андреев 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
[DLE] Экспортёр новостей в текстовый файл
Работаем с человеком. Отлично ставит задачу, адекватно относится к конструктивным предложениям, своевременно заботится об оплате.
Быстро, качественно, остался очень доволен. идейный, умный, адекватный. буду дальше обращаться
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