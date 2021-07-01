Нужно:

1. оформить и ограничить таблицу так, чтобы 2 пользователя могли добавлять данные (текстовые и графические), но после заполнения строки эти данные не было бы видно (кроме 1й колонки - наименования). Нужно это, чтобы сотрудник не смог слить всю базу и тем не менее мог видеть, что данные уже есть в базе по имени.

2. Удобное оформление данных по категориям, подкатегориям и возможность присваивать теги.

Не знаю, насколько это возможно реализовать или может есть какое-то другое решение.

Что приходит на ум:

а) Создать таблицу А и Б, на вторых листах дублировать колонку из таблицы А в Б и наоборот. Каждый сотрудник видит, что есть у другого.

б) Установить движок на хостинг, например, WordPress и с помощью него заполнять данные. Далее интегрироватьданные из БД MySQL в Google Таблицы через спец. сервис.