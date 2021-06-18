Расшифровка хеша

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок6061 просмотр

Был утерян пароль от кошелька Биткоин. Всё что осталось это хеш. Не знаем какой сложности он. Но кто поможет расшифровать, рассчитывайте на хорошее вознаграждение! Возможные алгоритмы: Bitcoin/Litecoin wallet.dat

4 года назад
guest_16232002843054
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оператор/фрилансер по сбору базы данных

    Необходим фрилансер для сбора контактных данных с крупных европейских выставок. Требуется получить email, имя ЛПР и страну компании. Базовые знания английского языка обязательны. Оплата по количеству обработанных компаний в течение 2 суток после сдачи базы данных.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Онлайн торговая площадка по торговле мясосырьем

    Требуется разработка онлайн торговой площадки для торговли мясосырьем с использованием скрипта molotok. Платформа должна включать роли пользователей: производитель, трейдер и импортер, а также систему бидов и рейтингов. Необходима интеграция аналитики, возможность добавления товаров и настройки блока биллинга. Также требуется мобильная версия сайта и автоматическое обновление данных о последних сделках.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт для гугл-таблицы

    Требуется разработать скрипт для Google Таблиц, который будет переносить данные из таблицы в 99 слайдов Google Презентаций. Необходима автоматизация процесса, чтобы избежать ручного создания презентаций. Предоставлен тестовый скрипт с примером, нужно доработать его для соединения с 99 диапазонами. Дополнительные детали будут обсуждены во время скайп-сессии.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание бэк-енд части приложения с авторизацией и разделением ролей

    Создание бэк-енд части приложения с функционалом регистрации пользователей, авторизации и управления ролями: Суперадмин, Админ, Суперпользователь, Пользователь. Реализация возможностей добавления компаний, управления доступом пользователей, формирования нотификаций, бэкапа системы и подготовки отчетов в PDF. Необходима интеграция с API для подтверждения данных и парсинга информации.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранить неполадки на сайте, загрузить базу данных 502 ошибка.

    Требуется устранить неполадки на сайте, связанные с ошибкой 502. Необходимо загрузить базу данных для восстановления работоспособности. Ожидается профессиональный подход к решению проблемы.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка и поддержка tableau

    Ищется специалист для настройки отчетов в Tableau, контроля качества и актуальности данных, получаемых из информационных систем. Необходимы знания SQL, опыт работы с BI системами и навыки в статистике и анализе данных.

    SQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультация по smart contract btc blockchain

    Требуется консультация по разработке смарт-контракта для преобразования контрактов BTC-TON в BTC-Облигации в свете изменений в эмиссии токенов Telegram. Необходимо предложить решение для сохранения прав инвесторов и обеспечения их интересов.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать таблицу значений на форме в управляемом приложении.

    Необходимо разработать таблицу значений на форме в управляемом приложении 1С, используя имеющиеся данные. Задание включает в себя создание структуры таблицы и ее интеграцию в приложение.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Восстановить работу скрипта на PHP

    $7

    Требуется восстановить работу PHP-скрипта, который выводит данные из базы данных по зависимому выпадающему списку. Необходимо устранить текущие ошибки и оптимизировать код для совместимости с последней версией PHP.

    PHP
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад