Необходим фрилансер для сбора контактных данных с крупных европейских выставок. Требуется получить email, имя ЛПР и страну компании. Базовые знания английского языка обязательны. Оплата по количеству обработанных компаний в течение 2 суток после сдачи базы данных.
Расшифровка хеша
Был утерян пароль от кошелька Биткоин. Всё что осталось это хеш. Не знаем какой сложности он. Но кто поможет расшифровать, рассчитывайте на хорошее вознаграждение! Возможные алгоритмы: Bitcoin/Litecoin wallet.dat
Заявки фрилансеров
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