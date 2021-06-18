Имеется скрипт вывода из базы данных по зависимому выпадающему списку данных. Результат вывода из базы не работает. Необходимо устранить ошибку и оптимизировать скрипт под свежую версию php.
Создать таблицу значений на форме в управляемом приложении.
В документе представлено задание, нужно создать таблицу в 1С на основе имеющихся данных.
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