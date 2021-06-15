Интеграция с Wildberries

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Закрыт3 заявки4290 просмотров

Добрый день!

Есть программное обеспечение для учета, нам необходимо сделать интеграцию с Wildberries.

Чтобы была синхронизация товаров из нашего наличия с кабинетом wildberries и обратно.

Все необходимые данные(API) для работы с нашим ПО предоставим по запросу.

4 года назад
ptaxaufa
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