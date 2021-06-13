Провести работу по монетизации клиентской базы

Описание: У нас успешно работают несколько проектов в вертикали гемблинга, соответственно уже выработалась определенная клиентская база (телефонные номера), которая каждый день пополняется, но на данный момент не монетизируется.Поэтому, сейчас мы находимся в поиске специалиста, который сможет предложить и реализовать стратегию монетизации уже имеющейся клиентской базы, а также выстроить процессы по монетизации с новых клиентов. Будет плюсом опыт настройки и работы с CRM системами.- Формат Базы данных: тел+имя (СНГ)Мы готовы к любым смелым идеям и ждем ваших предложений.Требования:- опыт работы с базами клиентов;- опыт работы с рассылками;- опыт выстраивания воронок продаж;- будет большим плюсом опыт работы в настройке CRM систем;- наличие реальных кейсов по монетизации базы клиентов. При отклике обязательно укажите ваш опыт работы, покажите кейсы и напишите желаемую стоимость.