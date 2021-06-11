Скрипт сбора, хранения, сравнения данных tradingview (php/pyhton/mysql

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Закрыт2 заявки1352 просмотра

Требуется создать скрипт для получения данных с wss tradingview.com

MySQLPHP
4 года назад
smrland
Андрей 
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4 года назад

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Дмитрий
 
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Евгений
 
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