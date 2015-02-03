Необходимо разработать скрипт, который будет получать данные с веб-сокета tradingview.com, хранить их в базе данных и обеспечивать возможность сравнения. Используйте PHP или Python в сочетании с MySQL для реализации данной задачи.
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- Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен парсер таблицы заявок на php для https://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp предполагается сохранять страницу через wget, затем парсить ее локальную копию. на выходе должен быть массив со всеми полями таблицы в правильном формате (число, дата и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен парсер на php с http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/selt.0/USD000UTSTOM/intraday?show=intra3#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[rate_block]-[cash_item_3] нужно при обращении к скрипту получать текущий курс и объемы на диапазоне 1 минута (Intraday, слева снизу на графике) в коде видно, что ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
9 баллов
10 лет назад
HTMLPHP
Адекватный заказчик, рекомендую)
Ответный отзыв
Все сделал быстро, исправил под мои требования по мере общения.