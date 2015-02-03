smrland

Андрей smrland

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт сбора, хранения, сравнения данных tradingview (php/pyhton/mysql

    Необходимо разработать скрипт, который будет получать данные с веб-сокета tradingview.com, хранить их в базе данных и обеспечивать возможность сравнения. Используйте PHP или Python в сочетании с MySQL для реализации данной задачи.

    MySQLPHP
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер таблицы заявок на рhp

    Нужен парсер таблицы заявок на php для https://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp предполагается сохранять страницу через wget, затем парсить ее локальную копию. на выходе должен быть массив со всеми полями таблицы в правильном формате (число, дата и ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер курсов

    Нужен парсер на php с http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/selt.0/USD000UTSTOM/intraday?show=intra3#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[rate_block]-[cash_item_3] нужно при обращении к скрипту получать текущий курс и объемы на диапазоне 1 минута (Intraday, слева снизу на графике) в коде видно, что ...

    HTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
9 баллов
10 лет назад
Парсер таблицы заявок на рhp
HTMLPHP
Адекватный заказчик, рекомендую)
Все сделал быстро, исправил под мои требования по мере общения.
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