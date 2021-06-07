Разработать Веб приложения для БД

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки4769 просмотров

Разработать простой сайт с БД (курсовая работа)

Примерные требования в прикрепленном файле

4 года назад
mislman
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

edward_babetskyi
Эдуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$150
14 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

edward_babetskyi
Эдуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад