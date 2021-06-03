PHP скрипт для отправки данных из amocrm в БД MySQL

Необходимо разработать скрипт на php который будет получать данные о лидах и звонках из amoCRM

и складывать их в базу данных MySQL (Google Cloud SQL) в двух режимах:

- при наступлении события (webhook'ами)

- историчечкие данные за период (например, регулярно забрать и обновлять ночью данные за сутки на случай если какие-то данные не были отправлены вебхуком или не удалось сохранить из-за недоступности сервера).

Данные которые необходимо получать:

Сделки:

- id сделки

- поступила

- обновлена

- статус

- ответственный

- сумма сделки

- название сделки

- имя контакта

Уникальная связка id+статус. То есть новая запись с id+статус, которые уже есть в БД, должны обновлять существующую запись, а не дописывать новую.

Звонки:

- время создания

- тип (входящий/исходящий)

- длительность

- статус (принят/отвечен, не принят, ошибка)

- оператор/ответственный

- номер телефона абонента

Прошу подавать заявку только если уже работали/знакомы с api amoCrm.

Спасибо