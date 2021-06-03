Данные для шаблона собирать из БД по API Шаблон документа прикрепляю. Более точное тз в личку направлю.
PHP скрипт для отправки данных из amocrm в БД MySQL
Необходимо разработать скрипт на php который будет получать данные о лидах и звонках из amoCRM
и складывать их в базу данных MySQL (Google Cloud SQL) в двух режимах:
- при наступлении события (webhook'ами)
- историчечкие данные за период (например, регулярно забрать и обновлять ночью данные за сутки на случай если какие-то данные не были отправлены вебхуком или не удалось сохранить из-за недоступности сервера).
Данные которые необходимо получать:
Сделки:
- id сделки
- поступила
- обновлена
- статус
- ответственный
- сумма сделки
- название сделки
- имя контакта
Уникальная связка id+статус. То есть новая запись с id+статус, которые уже есть в БД, должны обновлять существующую запись, а не дописывать новую.
Звонки:
- время создания
- тип (входящий/исходящий)
- длительность
- статус (принят/отвечен, не принят, ошибка)
- оператор/ответственный
- номер телефона абонента
Прошу подавать заявку только если уже работали/знакомы с api amoCrm.
Спасибо
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