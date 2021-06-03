Автоматизация отчетов посредством гугл таблиц и google big query. Имеется база данных в гугл таблицах. На основе базы данных необходимо разрабатывать формы отчетов, которые будут подтягивать данные из баз данных и автоматически ...
Спарсить контакты по инн
есть база 1000 инн, нужно узнать контакты организаций для кп
Заявки фрилансеров
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