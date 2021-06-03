определить по номеру телефона и группе в контакте геолокацию обанента
Разработать систему управленческого учёта
Разработать ПК для управленческого учёта строительной компании. Для более подробного ТЗ пишите в ЛС или email.
Заявки фрилансеров
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