Разработать систему управленческого учёта

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Закрыт5 заявок2731 просмотр

Разработать ПК для управленческого учёта строительной компании. Для более подробного ТЗ пишите в ЛС или email.

4 года назад
guest_16227045487552
4 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
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