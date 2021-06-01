Веб-интерфейс хлебопекарни на phр

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка1833 просмотра

Веб-интерфейс хлебопекарни на phр соединить с my sql. Бд уже готова. Срок до 06.06

SQL
4 года назад
guest_16226194027869
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

macaroff_pro
Влад 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
$50
5 дней
Мошенник. Получил 50% от суммы и больше не выходил на связь

Заявки фрилансеров

macaroff_pro
Влад 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад

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