есть утилита необходимо изучить апи, и написать запрос к базе. извините, временно закрою не все данные еще есть.
Веб-интерфейс хлебопекарни на phр
Веб-интерфейс хлебопекарни на phр соединить с my sql. Бд уже готова. Срок до 06.06
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