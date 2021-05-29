Разработать приемное устройство на языке Verilog

Разработать приемное устройство, осуществляющее прием пакетированных данных.

По получению сигнала load на входную шину последовательно подаются пакеты данных. Формат входных пакетов – 1 байт

номер блока и затем 8 байт данных.

Устройство должно содержать память на 400 байт (50 фрагментов по 8 байт). Необходимо записать полученные данные в

нужную область памяти, в зависимости от номера блока (0-49). Несколько принятых пакетов могут иметь один и тот же

номер.

Пример: входной пакет 22 01 02 03 04 05 06 07 08

Значит не обходимо записать данные 01 02 03 04 05 06 07 08 в память соответствующую фрагменту 22.

По сигналу finish необходимо проверить получены ли все фрагменты хотя бы один раз, если нет сформировать сигнал error.

На отлично: При сигнале ошибки последовательно записать в выходную шину номера непринятых пакетов. Устройство

должно определить список непринятых пакетов не более чем за 50 тактов, а затем

вывести их в выходную шину DOUT. Вывод номеров этих пакетов должна производится

при активном выходном сигнале NUM.

Входные - выходные сигналы на выводах ПЛИС

входные сигналы:

CLK - тактовая частота работы всех синхронных

устройств ПЛИС

LOAD - разрешение записи данных в буфер

DIN ; шина входных данных буфера со стороны внешнего источника (8 бит)

FINISH – загрузка окончена.

выходные сигналы:

DOUT ; выходная шина (??? бит)

ERROR ; сигнал ошибки

NUM; сигнал информирования о пропущенных пакетах

Привести все необходимые комментарии.

Привести структурную схему устройства, с ее описанием.