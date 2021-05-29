Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...
Разработать приемное устройство на языке Verilog
Разработать приемное устройство, осуществляющее прием пакетированных данных.
По получению сигнала load на входную шину последовательно подаются пакеты данных. Формат входных пакетов – 1 байт
номер блока и затем 8 байт данных.
Устройство должно содержать память на 400 байт (50 фрагментов по 8 байт). Необходимо записать полученные данные в
нужную область памяти, в зависимости от номера блока (0-49). Несколько принятых пакетов могут иметь один и тот же
номер.
Пример: входной пакет 22 01 02 03 04 05 06 07 08
Значит не обходимо записать данные 01 02 03 04 05 06 07 08 в память соответствующую фрагменту 22.
По сигналу finish необходимо проверить получены ли все фрагменты хотя бы один раз, если нет сформировать сигнал error.
На отлично: При сигнале ошибки последовательно записать в выходную шину номера непринятых пакетов. Устройство
должно определить список непринятых пакетов не более чем за 50 тактов, а затем
вывести их в выходную шину DOUT. Вывод номеров этих пакетов должна производится
при активном выходном сигнале NUM.
Входные - выходные сигналы на выводах ПЛИС
входные сигналы:
CLK - тактовая частота работы всех синхронных
устройств ПЛИС
LOAD - разрешение записи данных в буфер
DIN ; шина входных данных буфера со стороны внешнего источника (8 бит)
FINISH – загрузка окончена.
выходные сигналы:
DOUT ; выходная шина (??? бит)
ERROR ; сигнал ошибки
NUM; сигнал информирования о пропущенных пакетах
Привести все необходимые комментарии.
Привести структурную схему устройства, с ее описанием.
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