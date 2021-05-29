Конвертировать MySQL базу данных

Есть база данных (дамп в sql экспортированный через phpmyadmin с вордпресс сайта), 100 таблиц, суммарно 700к записей+-, всё в кодировке latin1/swedish_ci, нужно всё (бд, таблицы, все текстовые столбцы) переконвертировать в utf8, чтобы кириллица нормально работала (она и сейчас в общем-то работает, но эта кодировка меня не устраивает, нужно utf8)