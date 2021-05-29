Интеграция БД в CRM

Нужно подключить имеющуюся Базу Данных к amoCRM или Битрикс24. С точки зрения программирования нас интересует, как передавать данные пользователей в CRM, чтобы дальше менеджеры могли работать с ними (звонить им, писать, оказывать поддержку). Желательно, чтобы интегратор мог подсказать как лучше пересобрать архитектуру БД, чтобы было удобнее ее переносить. При отклике на вакансию отправляйте ваше резюме, обязательно укажите опыт работы и желаемую стоимость.