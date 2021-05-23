Контрольная работа по MS Access

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Закрыт1 заявка3335 просмотров

Здравствуйте. Завтра в 11 утра будет контрольная работа.. Нужно для имеющейся базы данныйх сделать Query запросы на SQL. Будет 6 заданий, времени на всё 1,5 часа. 

SQL
4 года назад
guest_16220339808686
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4 года назад

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Ксения
 
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4 года назад
4 года назад