Отправлять уведомление в телеграмм об изменениях статусов в гугл табли

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Закрыт1 заявка2727 просмотров

Отправлялись уведомления в телеграмм при смене статуса товара в гугл таблицах. http://joxi.ru/BA0wW6oHpD4ex2

4 года назад
Dusha17
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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